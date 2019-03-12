وزير الزراعة: مصر بها 17 مليون كلب.. و500 جنيه تكلفة إخصاء الواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينهم من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه على كل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرًا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال الوزير: "مفيش كلب خرج من مصر بدون ضوابط"، مشيرا إلى أنه تم خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه، مضيفا: "وزي ما في كلاب بتمشي في كلاب بتروح".

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على جانب آخر، أشار الوزير إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات.

وبرر الوزير أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم رصد 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك وطنية.

وأكد الوزير، أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وقلة القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينات، مشيرا إلى أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 سنة.​