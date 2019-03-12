صور| احتفالات شعبية في "جزيرة أسون" بمنتدى الشباب "العربي – الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت قرية جزيرة أسوان اليوم الثلاثاء، كرنفالًا بالمراكب في نهر النيل، وعروضًا لفرق الفنون الشعبية والرقصات النوبية، احتفالا بانعقاد منتدى الشباب العربي الأفريقي في أسوان بداية من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وقال أشرف عباس، أحد القيادات النوبية في أسوان، إن الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن فرحة أهالي جزيرة أسوان بانعقاد المنتدى وترحيبًا بالضيوف المشاركين فيه.

وأضاف "عباس" أن القرى النوبية سوف تشارك بفنونها الشعبية والفلكلور النوبي في فعاليات المنتدي.