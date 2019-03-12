"تحذير وتوجيهات وحملة جديدة".. تفاصيل أول زيارة لكامل الوزير بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامه عبدالكريم ويوسف عفيفي:

لم ينتظر الفريق كامل الوزير كثيرًا عقب تعيينه وزيرًا للنقل، حيث أجرى جولة تفقدية بهيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، شملت اجتماعًا مع قيادات الهيئة وممثلين عن أطقم التشغيل، كما تجول في محطة مصر لمتابعة حركة التشغيل والاستماع للركاب.

وخلال جولته، تم إطلاق حملة الانضباط في مواعيد قيام ووصول القطارات وزيادة عوامل السلامة بمنظومة السكك الحديدية وجودة الخدمة المقدمة للركاب.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما جاء في الجولة الأولى للفريق كامل الوزير لهيئة السكك الحديدية اليوم:

اجتماع مع القيادات والعاملين

بدأت الزيارة بعقد اجتماع موسع مع قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، حيث نوه الوزير، إلى توجيهات الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة في مرافق السكك الحديدية.

وشدد الوزير، على أن مبدأ الثواب والعقاب سيتم تطبيقه في كل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، مؤكدا أن الدولة ستقدم كل الدعم المطلوب للنهوض بمنظومة السكة الحديد، وتطوير الهيئة لتكون هيئة ناجحة يفخر بها كل مواطن مصري.

وتابع الوزير: "إحنا أول وآخر مرة هنجتمع في المكاتب، بعد كده شغلنا هيبقى في المحطات وهنفطر على الرصيف في رمضان، مفيش مكاتب تاني، الفترة اللي جاية شغل".

جولة في محطة مصر

عقب الاجتماع، أجرى وزير النقل، جولة في محطة مصر، استقبل خلالها الركاب، خاصة ركاب أحد قطارات الدرجة الثالثة بحري، حيث وجد بعضهم في حالة من الغضب بسبب تأخر القطار عن التحرك لعدم وجود جرار.

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وهتف الركاب، أثناء جولة الوزير التفقدية بالمحطة: "يا معالي الوزير القطار بيتأخر يوميًا"، مطالبين بسرعة حل المشكلات التي تواجه قطارات هيئة السكة الحديد، خاصة بعد حادث محطة مصر.

وقال الركاب: "والله حرام اللي بيحصل فينا دا يا معالي الوزير، كل يوم القطار يتأخر والنهارده متحركش لحد دلوقتي علشان مفيش جرار، يرضي مين دا؟!" ليرد وزير النقل: "حاضر".

تفقد حركة التشغيل

قام الوزير بزيارة برج المراقبة شمال، ومركز تشغيل السائقين، بجانب تفقد أحد القطارات المميزة الموجودة على أحد الأرصفة، وأبدى عدد من الملاحظات داخل القطار وعلى الرصيف، أهمها: "كسر الشبابيك الزجاجية، وبعض الأبواب".

وتوقف الوزير، أمام عدد من قطاع غيار القطارات و"لقم الفرامل" الملقاة على الرصيف بشكل عشوائي، موجهًا بعدم تكرار مثل هذا المشهد، قائلًا: "المشهد ده ميتكررش"، مطالبًا بحصر كل قطع الغيار ووضعها في صناديق لحفظها من السرقة أو الضياع.

وأعلن الوزير، إطلاق حملة شعارها الانضباط في مواعيد قيام ووصول القطارات وزيادة عوامل السلامة بمنظومة السكك الحديدية وجودة الخدمة المقدمة للركاب.

زيارة ورش السكة

حرص الوزير، على تفقد "ورش السكة الحديد" لبدء خطة الإصلاح، حيث أوضح أن الوزارة تنفذ عملية تجديد شاملة لمسافة 1000كم من السكة الحديد بتكلفة 5 مليارات جنيه، كما تنفذ مشروعات تحديث لنظم إشارات السكك الحديدية، فضلا عن توريد العربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها، وهو ما سيؤدي إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة.

وفي ختام الجولة، أكد وزير النقل، أنه سيتابع العمل بهذا المرفق الحيوي على مدار الساعة، وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في الخدمة المقدمة للركاب، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يكون في خدمة الراكب المصري.

حضر الجولة، الدكتور عمر شعت نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، ورؤساء الشركات التابعة للهيئة.