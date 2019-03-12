مايا مرسي تشارك في الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

شارك وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير محمد إدريس رئيس البعثة المصرية فى نيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة - بنيويورك، والتي عقدت تحت عنوان "نظم الحماية الإجتماعية والبنى التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات".

بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لجيرالدين بيرن ناسون رئيسة الدورة 63 للجنة وضع المراة بالامم المتحدة، حيث عبرت عن حزنها وأسفها الشديد لحادث سقوط الطائرة الإثيوبية، وطالبت الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادث المروع.

وأكدت رئيسة الدورة في كلمتها على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين والعمل بجدية للقضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة ، وأشارت الى أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء خاصة فى الناحية التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادي.

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فيما أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية تمكين النساء، والعمل على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، مشيدا بقدرات النساء على القيادة منذ العصر القديم .

كما شهدت الجلسة مشاركات رئيسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى ، ورئيسة مجلس الأمن فى دورته الحالية (فرنسا)، ورئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وممثلين عن المجتمع المدنى ومن بعدهم ممثلى المجموعات بدءا بمجموعة ال77 ، والقتها وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية و المجموعة الأوروبية والقاها وزير العمل والعدالة الاجتماعية برومانيا ونيجيريا نيابة عن المجموعة الافريقية والجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

وعلى هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة ، شارك الوفد المصري برئاسة الدكتورة مايا مرسي في حضور فعالية توزيع جائزة سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم الدولية لتمكين المرأة، والذي عقدته مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .​