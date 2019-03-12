المكسيك: واشنطن وسعت نطاق برنامج ترحيل المهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكوسيتي (د ب أ)
أعلنت الخارجية المكسيكية، أن الولايات المتحدة وسعت نطاق برنامج ترحيل المهاجرين.
وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يتم ترحيل مهاجرين ينحدرون من أمريكا الوسطى ينتظرون التعامل مع طلبات لجوئهم للولايات المتحدة، إلى مدينة مكسيكالي الحدودية.
وكان الإجراء المعمول به حتى الآن هو ترحيل المهاجرين إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.
ووفقا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن الولايات المتحدة اتفقت مع المكسيك في نهاية ديسمبر الماضي، على إجراء لترحيل طالبي اللجوء المنحدرين من أمريكا الوسطى، لكن الحكومة المكسيكية وصفت هذا الأمر بأنه قرار أحادي الجانب من الولايات المتحدة.
وينحدر الجزء الأكبر من المهاجرين الذي يصلون إلى المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، من أمريكا الوسطى، حيث نزح هؤلاء من أوطانهم فرارا من العنف والجوع ويأمل هؤلاء المهاجرون في الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
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