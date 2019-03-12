"تموين بورسعيد": نشر أسماء المستحقين للبطاقات الجديدة تسهيلًا على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الأسبوع الماضي شهد استلام 504 بطاقة تموينية.

وأشارت "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى استلام 319 بطاقة مقسمة إلى 16 بطاقة جديدة، و303 بطاقة بدل فاقد وتالف، أعقبها استلام 185 بطاقة تموينية مقسمة إلى 62 بطاقة فصل اجتماعي، و123 بدل فاقد وتالف.

وأكد وكيل وزارة التموين على أنه تسهيلاً على المواطنين جرى نشر الكشوف الخاصة بالمواطنين المستحقين لتلك البطاقات على صفحات المديرية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمكاتب التموين المختلفة.