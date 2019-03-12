​مايا مرسي: 10 ملايين سيدة تستفيد من دعم الرعاية الصحية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw63، كلمة حول "الممارسات الجيدة في توفير الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة- بما في ذلك تقدير العمل غير المدفوع والعمل المنزلي".

جاء ذلك بحضور ومشاركة السفير محمد ادريس رئيس البعثة المصرية بنيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة، حيث تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر ، والبرامج والسياسات التى تم إحرازها بشأنها، موضحة أن الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 يؤكدان مسئولية الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج التضامن الاجتماعى، لافتة إلى أن أركان تحقيق سياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان المتكاملة فى مصر تتمثل فى زيادة تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار، وتحسين الإدماج الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب زيادة العمالة من خلال المشروطية ورفع الكفاءة، وتحسين الثقافة الاستهلاكية للأسر ، وتغيير نمط التغذية بشكل إيجابي ، وزيادة الشمول المالى للمرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

وأضافت رئيسة المجلس،أن دعم الرعاية الصحية فى مصر وصل الى 10 مليون امرأة، واستفادت 8 مليون امرأة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ، كما يستفيد من برامج ضوابط التحويل النقدى 2.25 مليون ، وبلغت نسبة النساء المستفيدات منها 89%، وبلغ عدد المستفيدات من برامج التغذية المدرسية والتأمين والمعاشات الاجتماعية 850 ألف مستفيدة، واستفادت 34 مليون سيدة من البطاقات التمونية الغذائية، كما استفادت 38 مليون سيدة من برنامج" دعم رغيف الخبز".

وفي مجال تطوير العشوائيات وضمان السكن اللائق والكريم، أشارت د. مايا مرسى إلى بناء 250 الف وحدة سكنية جديدة، وتطوير 227 قرية، كما تم اصدار 50 ألف وثيقة تأمين على الحياة "وثيقة أمان" للسيدات، و2 مليون و100 ألف مستفيدة من قروض المشروعات متناهية الصغر، وأضافت أنه ولاول مرة فى مصر تم تخصيص 250 مليون جنية من ميزانية الدولة لبرامج الرعاية للأطفال، ويتم توفير خدمات رعاية المسنين وتغطيتهم تأمينيا.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على إهتمام الدولة ببرامج تطوير نظم الاتاحة والادماج للاشخاص ذوى الاعاقة حيث إنعكس ذلك باعلان عام 2018 عام لهم وإصدار قانون حماية الاشخاص ذوى الاعاقة عام2018 ، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019.