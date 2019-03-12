الجزائر/ ماكرون يدعو لفترة إنتقاليّة "معقولة" في الجزائر

وكالات- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة إنتقالية "لمدة معقولة".

وإمتثل بوتفليقة مساء أمس الإثنين، إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أفريل ووعد بإجراء إصلاحات إجتماعية وإقتصادية في البلاد.

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ولم يقدم ماكرون تفاصيل عما يعتبره "مدة معقولة" للفترة الإنتقالية.