وكالات- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة إنتقالية "لمدة معقولة".
وإمتثل بوتفليقة مساء أمس الإثنين، إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أفريل ووعد بإجراء إصلاحات إجتماعية وإقتصادية في البلاد.
ولم يقدم ماكرون تفاصيل عما يعتبره "مدة معقولة" للفترة الإنتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر/ ماكرون يدعو لفترة إنتقاليّة "معقولة" في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.