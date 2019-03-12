الاتحاد الأوروبي مستعد "للنظر" في طلب بريطاني لإرجاء بريكست

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده "للنظر" في طلب بريطاني "دوافعه مبررة" لإرجاء بريكست، بحسب ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، متحدّثة باسم التكتّل بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبية كبيرة الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين رئيسة الوزراء البريطانية وبروكسل.

وقالت متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلباً مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالاجماع".

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