الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين.

وشدد الأزهر في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أن هذه الاعتداءات السافرة تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة بيوت الله واستمراراً للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم .

وأكد على حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذراً من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

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