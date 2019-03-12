اتحاد الكرة يطالب «الآسيوي» بوقف احتكار «بي إن» في الإمارات

معتز الشامي (دبي)

قرر اتحاد الكرة التقدم بمذكرة قانونية إلى الاتحاد الآسيوي، مطالباً بمنع احتكار «بي إن سبورت» لمباريات أندية ومنتخبات الدولة، على غرار الملف السعودي، الذي نجح في كسر احتكار القنوات القطرية. وكشفت مصادر وثيقة لـ«الاتحاد» عن أن اتحاد الكرة تقدم بالفعل بمذكرة قانونية ضد احتكار «بي إن سبورت» قبل أكثر من عام، وطالب بمنع الاحتكار، وفتح البث لمبارياته داخل الإمارات، وهو ما يعني اتجاه الاتحاد للمواصلة في شكواه ومذكرته القانونية التي سبق وأن قدمها إلى الاتحاد القاري، لعدم قانونية الاحتكار الرياضي لدول المنطقة، في ظل استغلال الأمور الرياضية لتمرير رسائل سياسية.

ودفع نجاح الاتحاد السعودي في الحصول على حقوق البث لمبارياته داخل المملكة عبر المنصات الإلكترونية للاتحاد القاري، وكسر احتكار «بي إن سبورت»، اتحاد الكرة لمواصلة التنسيق مع الأشقاء في السعودية وأيضاً البحرين، ومواصلة المطالبة بمنع الاحتكار لمنطقة غرب آسيا بشكل عام.

وينتظر أن يرافق الطلبُ الجديد الذي يستعد اتحاد الكرة لتقديمه ملفّاً قانونياً يتضمن كافة الأوجه المرتبطة بالمطلب الإماراتي العادل في كسر الاحتكار القطري للبطولات المرتبطة بمنتخباتنا وأنديتنا في آسيا.

وكانت مطالب صدرت من قانونيين تطالب بضرورة تعامل الاتحاد الآسيوي مع منطقة غرب آسيا بنفس المنطق الذي باع به حقوق البث لشرق آسيا، حيث لا يوجد احتكار هناك لقناة واحدة تبث لكل دول الشرق، وإنما تحصل كل قناة بكل دولة على حقوق البطولات والمباريات الآسيوية، وتبث بنظام «الكيبل» بالاشتراك الشهري، وهو ما أفاد في رفع قيمة بيع الحقوق التي باعها الاتحاد القاري لشركة «دي دي إم سبورت»، مقابل 3 مليارات دولار تقريباً للفترة من 2021 إلى 2028.

وتشير المتابعات إلى أن اتحاد الكرة يبدأ خطوات جادة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطراف كافة، للدفاع عن موقف الإمارات في ضرورة الحصول على مباريات أنديتها ومنتخباتها دون احتكار، سواء بالطريقة نفسها التي اتبعها الملف السعودي، أو عبر البث الأرضي عبر «شبكات الكيبل» كما في «إي لايف» أو غيرها.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأول، إنهاء احتكار البث التلفزيوني لمباريات الأندية السعودية المشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا ونقلها من شبكة قنوات «بي إن سبورت» إلى منصات الاتحاد القاري الإلكترونية تدريجياً، حتى اكتمال منظومة النقل لدى الجانب السعودي، حيث انطلق تطبيق القرار ابتداءً من مباراة الهلال والدحيل القطري أمس ضمن مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا. وبحسب بيان نشره اتحاد الكرة السعودي، فإن مخاطبات متتالية بينه وبين الاتحاد القاري أفرزت القرار المستند على وجود مخالفات قانونية لشبكة القنوات الناقلة لمباريات البطولة، وعدم قدرتها على استخراج تصاريح النقل الرسمية.

وأكد البيان «تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يفيد بإلغاء احتكار قنوات «بي إن سبورت» لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات «بي إن سبورت» في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة، وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لمصلحة قنوات «بي إن سبورت»، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداءً من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وبدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وتابع البيان «الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي، فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيداً عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار، مع تأكيد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية بعيداً عن كل ما يشوهها، متمنين التوفيق للجميع».