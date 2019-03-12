«نيويورك ديلي نيوز»: تنظيم الدوحة للمونديال مستحيل «عملياً»

شادي صلاح الدين (لندن)

رغم تأكيدات النظام القطري أن تنظيم المونديال القادم في الدوحة أصبح أمراً واقعاً، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تؤكد أن تنظيم المونديال القادم في قطر يعتبر مستحيلاً عملياً مع رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في توسيع عدد الفرق إلى 48 منتخباً، بجانب السجل الحقوقي السيئ لقطر، وانتهاكات حقوق الصحفيين والمعارضين، وأيضاً الشكوك المثارة حول قدرة هذا النظام على الانتهاء من مشاريع البنية التحتية في موعدها.

وأوضحت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأميركية أن النظام القطري مجبر على إشراك دول الجوار في تنظيم المونديال القادم مع زيادة عدد الفرق، ساخرة من الدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بأن تنظيم المونديال في قطر «مخاطرة قانونية منخفضة»، مشيرة إلى أن الحقائق التي يتم بها تنظيم هذا المونديال تجعل من الصعب جداً تفهم ما يعنيه تحديداً «خطر قانوني منخفض» في هذا السياق، بالنظر إلى ما نعرفه بالفعل بشأن التخطيط الكارثي للمونديال، وفقاً للصحيفة.

وكشفت الدراسة عن أن تنظيم مونديال بمشاركة 48 منتخباً سيكون متاحاً فقط في حالة طلب الدوحة مساعدة أحد جيرانها لتنظيم البطولة، مضيفة أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين للدوحة يضيق الخناق كثيراً على قطر ويجعل من خياراتها محدودة وصعبة وخاصة أن الإمارات والسعودية هما أقرب دولتين خليجيتين لها، لافتاً إلى أنه في ظل الوضع السياسي الراهن فإن العثور على شريك للدوحة في المونديال أصبح في منتهى الصعوبة.

ومع التحدي الكبير بشأن توفير قطر للخدمات اللوجستية المصاحبة لتنظيم كأس العالم مع لعب 64 مباراة في ثمانية استادات ضمن دائرة نصف قطرها 30 ميلاً في قطر، قال الفيفا إن هناك حاجة إلى ملعبين أو أربعة مواقع إضافية في المنطقة في «دولة واحدة أو أكثر». وحددت دراسة الفيفا الملاعب في خمس دول، منها البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان، بينما الصعوبة الكبيرة التي تواجه نظام الحمدين هو وجود ثلاث دول من بين الخمسة التي اقترحها الفيفا تقاطع الدوحة بسبب رعايتها للإرهاب.

وذكرت الصحيفة «بصرف النظر عن العثور على مساعدة لتنظيم المونديال، ستحتاج قطر ببساطة إلى مزيد من الملاعب لتنظيم ست مباريات في اليوم لتلبية مواعيد المونديال، لقد بدأت بالفعل في بناء ثمانية ملاعب جديدة، لكن العدد ببساطة لا يكفي، ولن تستطيع أبداً تلبية متطلبات الفيفا الجديدة رغم الأموال التي تمتلكها، بسبب صغر حجمها وضآلة قدراتها البشرية وضعف بنيتها التحتية.

ومن الناحية المنطقية، يجب أن يكون هناك استادان أو أربعة استادات إضافية، وتتسع لكل منها ما لا يقل عن 40 ألف متفرج، من أجل إجراء 64 مباراة مع مشاركة 48 منتخباً في أقل من شهر، وهو أمر مستحيل»، وفقاً للدراسة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المؤكد مع وجود العديد من مشاريع الملاعب الجديدة بالإضافة إلى التطوير المضطرب بالفعل للدوحة ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم العدد الهائل من القضايا الإنسانية المحيطة بكأس العالم في قطر.

وأصبحت الرقابة العامة على الحريات حدثاً يومياً في الدوحة، حيث يتم قطع الاتصال بالإنترنت عل بعض الأشخاص، وفرض رقابة مشددة على الصحف، بينما يعاني العمال المهاجرون من سوء المعاملة، ولا تحصل النساء إلا على القليل من العدالة في قضايا العنف المنزلي، طبقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، التي وجهت انتقادات حادة لدراسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلة إن الفيفا تعتقد بطريقة ما أنها ستحقق «مخاطرة قانونية منخفضة» من خلال مثل هذه البيئة السيئة للعمل في الدوحة مع تبقي القليل من الوقت للاستعداد للبطولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه شركة «كورنرستون جلوبال أسوسياتيس» العالمية» المتخصصة في مجال الإدارة، تقريراً تثبت فيه أن الدوحة تتعرض حالياً لخطر حقيقي لتجريدها من حق تنظيم المونديال، ونقله إلى دولة أخرى، مشيرة إلى أن الأسباب لا تقتصر فقط على اتهامات الرشاوى والفساد والتآمر التي تلاحق نظام الحمدي والتي تتكشف يوماً بعد يوم وعاماً بعد الآخر وتحديداً منذ عام 2010، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالأزمات الاقتصادية والممارسات الإرهابية التي تطارد هذا النظام، بجانب الشكوك حول قدرة قطر على الانتهاء من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمونديال في موعدها.

واختتم التقرير بقوله إنه مع تبقي أكثر من عامين بقليل للإجابة على هذه الأسئلة، ولكن مما تمكنا من جمعه حتى اليوم من سوابق قطر، هو أن التشريع يمكن أن يتغير، لكن وضعه موضع التنفيذ يستغرق أكثر من عامين لإنجازه، وبالتالي فإن تنظيم مثل هذا الحدث غير ممكن بالنظر إلى المعطيات الحالية.

ومن المنتظر أن يتخذ الفيفا قراره بتوسيع عدد فرق المونديال في شهر يونيو القادم، ليضع نظام الحمدين في مأزق لافكاك منه.