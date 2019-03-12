جامعة الدول العربية تطالب بالتصدي لمحاولات إسرائيل ضم الجولان

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل .

وقال الأمين العام المساعد - رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم في هذا الوقت الخطير بخطوة تصعيدية جديدة وخطيرة في إطار تحركاتها ومحاولاتها لانتزاع اعتراف أميركي بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.

وأوضح أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة تحذر بشدة من هذه التصرفات وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

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