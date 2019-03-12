الطيران المدني الكويتي يعلق عبور طائرات "بوينج 737 ماكس"

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة للطيران المدني علقت تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز. وأعلنت الإدارة في بيان صحفي "تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينج 737 حتى ِإشعار آخر".

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