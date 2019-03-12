كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تعليق تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطة الطيران الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعليق تشغيل طائرات "بيونغ 737 ماكس"، من وإلى مطار الكويت الدولي، مؤقتا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن تعليق تشغيل طائرة بيونغ 737 ماكس من وإلى مطار الكويت الدولي، إلى إشعار آخر".

وكانت عدة دول، من بينها، إثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب وغيرها، اتخذت قرارا مشابها، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، ومقتل 157 شخصا، كانوا على متنها.

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وطلبت سلطات الطيران الفيدرالية الأميركية من "بوينغ"، قبل نهاية نيسان/أبريل، تعديل برنامج نظام التحكم، المصمم لتفادي سقوط الطائرة.

وخسرت "بوينغ"، وهي أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5% عند الإغلاق، أمس الاثنين، بعد أن تراجع 13.5% خلال التداول.

هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.