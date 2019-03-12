كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي أحوازي يكشف لـ"الخليج 365" مخاطر زيارة روحاني للعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد القيادي الأحوازي ميثاق عبدالله، أن زيارة حسن روحاني، لبغداد، تُوحي للمتابع أن طهران بدأت في إتباع نهج اقتصادي جديد في العراق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إيران تعتمد على التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين للتخفيف من ضغط الحصار الأمريكي على الاقتصاد الإيراني علي حساب العراق، ما يضع العراق في مستنقع الحصار وخضوعه للعقوبات الأمريكية على الدول التي تخرق حصارها على إيران.

وشدد على أن الزيارة لها أبعاد متعددة، وقد تكون لها تداعيات كبيرة ومن ضمنها ‬استحواذ إيران وسيطرتها على ما تبقي من الأراضي العراقية تمهيداً لأحتلال منطقة عربية أخري أو مخاطر تغلغل القوى الإقليمية في المنطقة العربية، متابعًا: "ما يوجب علي الأنظمة العربية الرسمية التصدي لهذا الإتفاق وبذل الجهود المتكافئة لإسترجاع العراق إلى حاضنتة العربية".

ويزور الرئيس الإيراني حسن روحاني، العراق للمرة الأولى، منذ توليه الرئاسة عام 2013، وذلك سعيًا منه لتحقيق العديد من الأهداف لبلاده.