كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي عراقي لـ"الخليج 365": روحاني يُريد استكمال احتلال أراضينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يُريد استكمال احتلال العراق عبر اتفاقيات توقع مع أذنابه في حكومة عادل عبد المهدي ومنها ترسيم الحدود.

وأضاف "النايل" تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العراق لن يركع لإيران، مُعبرًا عن غضبه الشديد من زيارة "روحاني" للعراق.

وأوضح عبد القادر النايل، أن الشعب العراقي لن يلتزم بكل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين الإيرانية والعراقية.

ويزور الرئيس الإيراني حسن روحاني، العراق للمرة الأولى، منذ توليه الرئاسة عام 2013، وذلك سعيًا منه لتحقيق العديد من الأهداف لبلاده.