كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهويتي": ملف الجهاز السري لحركة النهضة التونسي كان مخبأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الناصر الهويتي، المحامي والقيادي بالجبهة الشعبية، إن "ملف الجهاز السري لحركة النهضة التونسي كان مخبأة، ولم يكن معلومًا عنه أي شيء من جانب الدولة، حتى رصده رئيس الجمهورية السبسي، وجهاز الأمن في الدولة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الإخوان اعتادوا على السرية دائمًا في أفعالهم، ويمارسون أفعال ضد الدولة التونسية".

ووكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، قال إن ملف جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة أصبح يهدّد الأمن القومي التونسي، داعيا المجلس إلى ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص دون التدّخل في عمل القضاء.

وعبّر السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن امتعاضه من ملف الجهاز السري لحركة النهضة، بعد أن أصبح مطروحا بقوة في وسائل الإعلام ومحل نقاش لدى الرأي العام، وبات القضاء بسببه مستهدفا، قائلا " لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، هذا استهداف للأمن القومي، ويجب أن ننظر في الملف ونتخذ موقفا في ذلك، لكن هذا لا يعني أنّنا قضاء موازيا".

وأثيرت قضية الجهاز السري لحركة النهضة، شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.