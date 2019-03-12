كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة الطيران الروسية "S7" تعلق تشغيل طائرة بوينغ 737 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الروسية أنها ستعلق تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 مؤقتا بدءا من 13 مارس.

وأعلن المكتب الصحفي للشركة " شركة الطيران "S7" اتخذت قرارا بتعليق تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس مؤقتا بدءا من الساعة 00:01 بتوقيت موسكو في 13 مارس إلى أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلا حول التحقيقي في أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، أخصائيو الخطوط الجوية على حوار مستمر مع شركة بوينغ، ويراقبون التحقيق عن كثب".