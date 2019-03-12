كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي القدس: الاحتلال اختلق أمور غير مقبولة لإغلاق المسجد الأقصى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، إن الاحتلال قام باختلاق أمور غير مقبولة اطلاقا لإغلاق مكان للعبادة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكداً على رفض إغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين والمرابطين.

ووجه حسين خلال تصريحات لمراسل فضائية الغد في القدس، أحمد البديري، حديثه للاحتلال قائلا: "ليعلم الاحتلال أن المسجد الأقصى سيبقى مسجداً إسلاميا رغم أنف الحاقدين وأطماع الطامعين"، متابعاً أن لا الاحتلال ولا أي قوة في العالم قادرة على تغيير وصف هذا المسجد، وأن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم.

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وأضاف حسين أن إغلاق الاحتلال لباحات الأقصى ومداهمته هو ظلم وتعسف، واصفا الأمر بأنه قمة الغطرسة والعدوان والتحدي الذي ترفضه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال التخلي عن المسجد الأقصى.

وأوضح حسين أنه لا أحد يعرف أي شيء يحدث داخل المسجد الأقصى لأن الوحيد الموجود هو الاحتلال بعد أن طرد المصلين، ليعيث عبثا داخل المسجد، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل كافة التداعيات وكل ما يترتب على عدوانه على المسجد الأقصى وحرمان المسلمين من الصلاة به.