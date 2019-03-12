رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا توصلت اليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل حول بريكست، ما يضع البلاد في حالة من الشك قبل نحو اسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. للمرة الثانية البرلمان البريطاني يصوت ضد “بريكسيت” بالأغلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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