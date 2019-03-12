مثير.. مستشفى مهدد بقطع الماء والكهرباء بسبب دين قيمته 140 مليون سنتيم

يواجه المستشفى الإقليمي بخنيفرة، فضيحة بعدما توصلت إدارته من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإنذار يدعوه فيه الى أداء 140 مليون كمتأخرات عن فوايتر استهلاك الماء والكهرباء.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن المستشفى يواجه خطر التوقف عن التزويد المستشفى بالماء والكهرباء، إذا لم تسارع المؤسسة الاستشفائية بخنيفرة إلى تأدية ما بذمتها في أواخر الشهر الجاري.
واضافت المصدر ذاته أن التحذير يعد التاني من نوعه في أقل من ثلاثة أشهر، الشيئ الذي أحدث حالت استنفر لدى السلطات المحلية بخنيفرة، لتجنيب المستشفى من الفضيحة.
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