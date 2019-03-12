رسميا.. سامسونغ تعلن إطلاق هاتفها الجديد غالاكسي إس 10 بالمغرب

أطلقت شركة سامسونغ، مؤخرا، هاتفها الجديد غالاكسي إس 10 بالمغرب، في حفل أعلنت فيه اختيار الفنان المغربي العالمي “ريد وان” سفيرا لها.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن اختيار “ريد وان” ليدمج صورته الفنية مع صورة العلامة التجارية لسامسونغ، يأتي تجسيدا لفلسفتها القائمة على مبدأ “افعل ما لا تستطيع”، وللقيم التي يتقاسمانها معا، مشيرة إلى أن قصته وحياته تعكس نموذجا مثاليا للجيل الجديد، بعدما حقق حلم طفولته، وأكد أنه بالعزيمة والإرادة القوية يصبح كل شيء ممكنا.

وأضافت أنه بعد أسبوعين عن تقديم هاتفها الجديد للعالم بمدينة سان فرانسيسكو، قررت سامسونغ الكشف عن آخر مجموعة غالاكسي لفائدة زبنائها بالمغرب، حيث كان الإعلان الرسمي يوم الأربعاء 6 مارس2019 الجاري في ندوة صحفية تزامنت واحتفالها بالذكرى العاشرة لغلاكسي، معتبرة أن الهاتف الجديد يعد ثمرة عدة ابتكارات وشراكات مع عمالقة التكنولوجيات الحديثة.

ويتميز غالاكسي إس 10 بكونه مجهزا بأول شاشة (أموليد) ديناميكية في العالم، التي تقدم العرض الأكثر دقة في ما يتعلق بالألوان، فيما تغطي شاشة العرض (أنفينيتي أو ديسبلاي) الهاتف بأكمله من أجل الحصول على عرض سينمائي استثنائي.

كما يتوفر على خصائص أخرى مصممة لتجعل الحياة أسهل، مثل تقاسم الطاقة السلكي الذي يجعل من غالاكسي إس 10 مصدرا للطاقة لشحن أجهزة أخرى، وبطارية تدوم 25 في المائة أكثر من سابقتها، وكاميرا احترافية تستعمل الذكاء الاصطناعي لتسهيل التصوير والحصول على نتائج جيدة.

وبفضل الشراكات مع إنستغرام وأدوب، يشير المصدر ذاته، أصبح غالاكسي إس 10 العلامة المرجعية لمحترفي العالم الرقمي التي تمكنهم من إنجاز وتدقيق وتركيب محتويات الصور والفيديو في وقت قياسي.

وأشارت الشركة إلى أن الجيل الجديد لغالاكسي إس 10 متوفر للبيع في المغرب في ثلاث نسخ، تتمثل في (غالاكسي إس 10) الهاتف الذكي بجودة عالية الذي يوفر أداءات كبيرة، و(غالاكسي إس 10 بلوس) وهو النسخة المتقدمة التي تقدم كل الميزات والوظائف في مستويات عليا، ثم (غالاكسي إس 10 أوه) الذي يستجيب إلى متطلبات المستخدمين الذين يفضلون الأشياء الضرورية في جهاز متين وشاشة مسطحة.

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ونقل البلاغ عن المسؤول عن قسم المنتجات النقالة بسامسونغ المغرب السيد أيوب باسعيد قوله إن “سامسونغ ابتكرت في 2018 جديدا كي يعكس فلسفتها بشكل جيد، فاختارت العلامة التجارية “افعل ما لا تستطيع” وتبنته”.

وذكر أن هذا الاختيار “ألهمنا كي نبحث بالمغرب عن سفير يمكنه تجسيد هذه الفلسفة في الواقع المعاش، وكان الاختيار بديهيا”، مؤكدا أن “ريد وان يمثل بالنسبة إلينا نموذجا حيا لهذه الفلسفة من خلال تاريخه وحياته وتطوره ونجاحه” ومبرزا أن “الشركة سعيدة جدا بهذه الشراكة وكلنا عزم على أن نجعل منها مصدر إلهام وتحفيز حقيقيين للشباب المغربي”.

ومن جانبه، اعتبر “ريد وان” أن اختياره الانضمام إلى سامسونغ المغرب يعود بالأساس إلى تقاسمه القيم والمبادئ نفسها مع العلامة التجارية، مضيفا أن هذه العلامة “تعكس بشكل قوي القيم التي أعتز بها، وشعارها “افعل ما لا تستطيع” يكاد أن يكون موجها إلي شخصيا، لأنه يلخص حياتي بشكل ما”.

وتابع “أنا سعيد جدا بتواجدي إلى جانب سامسونغ وفرقها النشيطة التي لا تتوقف عن الابتكار، في نظري، الابتكار هو سر كل نجاح، وهو بالضبط ما يغير المستحيل إلى الممكن”.

وبخصوص الهاتف الجديد، أوضح “ريد وان” أنه قام بتجريبه، معتبرا إياه ” تحفة تكنولوجية توفر إمكانيات لامتناهية”، مسجلا أنه “مبتكر وسهل الاستعمال، ويوفر ميزات ووظائف تسهل الحياة وتستجيب لحاجياتي المحددة”.

ولفت إلى أنه “يوفر طاقة استيعاب تصل إلى 1 تيرا، مما يمكنني من تخزين صوري وفيديوهاتي”، مشددا على أن “تقاسم الطاقة أمر رائع، فالبطارية تدوم ليوم كامل وتمكنني من البقاء قابلا للاتصال طول الوقت، كما أن آلة التصوير والكاميرا تقدمان نتائج مذهلة، إجمالا فإن إمكانيات غالاكسي إس 10 عملاقة وكثيرة”.

وفي ما يتعلق بـ (سامسونغ إلكترونيكس كو ليميتد)، أوضحت الشركة، في البلاغ نفسه، أنها “تعمل على إعادة تحديد عالم التلفزة، والهواتف الذكية، والأجهزة المتصلة، واللوحات، والأجهزة الكهربائية، وأنظمة الشبكات، والتخزين، ونظامLSI ، والمسابك وحلول LED”.