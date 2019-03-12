لجنة البرمجة تحدد موعد مواجهة الوداد والدفاع الحسني الجديدي بالدوري

أعلنت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الثلاثاء، عن موعد القمة المحلية بين فريق الوداد الرياضي ومضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم مؤجل الأسبوع 22 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب اللجنة ذاتها، فإن رجال المدرب بادو الزاكي، سيستقبلون متصدر الدوري المحلي الممتاز، الأربعاء المقبل، انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً، وهي المباراة التي ستقام على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة.

الوداد الرياضي، صاحب الصدارة بـ 49 نقطة، يلاقي الدفاع الحسني الجديدي، بعد 4 أيام فقط من موعد مباراته القارية أمام صن داونز، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات أبطال إفريقيا، والتي ستقام بمركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.