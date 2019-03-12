النواب البريطانيون يرفضون اتفاقا معدلا لبريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية، اتفاقا معدلا توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع بروكسل، حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مساء اليوم، الثلاثاء.

وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.

وتضع نتيجة التصويت، بريطانيا، في حالة من الشك قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، المقرر في الـ29 من آذار/ مارس الجاري.