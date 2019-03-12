انت الان تتابع تفاصيل خبر جو بايدن يلمح لإمكانية الترشح لانتخابات 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:25 مساءً - ألمح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

تلميح بايدن هذا جاء خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام حشدٍ من رجال الإطفاء الديمقراطيين الذين كانوا يدعونه للترشح، حيث ذكر أن "تمنياتهم يمكن أن تتحقق" بحسب "فرانس برس".

وهتف رجال الإطفاء الذين تجمعوا في واشنطن أثناء خطاب بايدن "انطلق يا جو، انطلق يا جو".. كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.

وقال بايدن (76 عاماً): "أقدر الطاقة التي أبديتموها عندما وصلت إلى هنا، احتفظوا بها فترة أطول، يمكن أن أحتاج إليها في الأسابيع المقبلة"، ليلقى لاحقاً تصفيقاً كبيراً.

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وأضاف: "انتبهوا.. تمنياتكم يمكن أن تتحقق، في الولايات المتحدة الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا، وهذا ما يتعين على الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن يفهمه، وهذا ما لا يفهمه أبداً رئيسنا الحالي كما أعتقد".

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "هيل" الأمريكية، اليوم، إن نائب الرئيس الأمريكي السابق قرر بالفعل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" وصحيفة "دي موين" وشركة "ميديا كوم"، كشف أن بايدن والسيناتور بيرني ساندرز هما الأوفر حظاً للفوز في البطاقة الانتخابية للحزب الديمقراطي ومنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

وحصل بايدن على 27% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، في حين حصل ساندرز على 25% من الأصوات، وذلك مع عدم وصول أي مرشح آخر من بين 24 متنافساً إلى نسبة 10%، فقد حصلت السيناتورة إليزابيث وارن من ولاية "ماساتشوستس" على 9% فقط، في حين حصلت السيناتورة كامالا هاريس من ولاية "كاليفورنيا" على 7%.

ومن المقرر عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي 2020 في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، لاختيار مرشحه لمنافسة ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية.