انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "بريكست" للمرة الثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:25 مساءً - رفض مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، للمرة الثانية الاتفاق المعدل لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن البرلمان سيصوت غداً (الأربعاء) على الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، لكنها أقرت بأنه "نفضل مغادرة الاتحاد بناء على اتفاق وهناك ضرر لو غادرنا دونه".

وأضافت في كلمة لها في البرلمان: "سنطلب تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة".

وقبل ساعات من التصويت قالت ماي إنه في حال لم يصوت البرلمان لمصلحة اتفاق بريكست المعدل، الثلاثاء، فإن خروج المملكة من الاتحاد سيتم من دون اتفاق.

وأضافت خلال كلمة لها أمام أعضاء مجلس العموم، أنه "أمام الأعضاء الليلة خياران؛ إما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق".

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وأكدت لأعضاء البرلمان أنه "أمامكم اتفاق معدّل يستحق دعم كل نائب الليلة، وفي حال الرفض فيمكن الانتقال إلى تصويت آخر حول إرجاء تاريخ بريكست".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف ديفيد ليدينغتون، نائب ماي، أمام البرلمان، أن الأخيرة "انتزعت تعديلات ملزمة قانونياً تقوي اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسنهما".

والاثنين، بدأت ماي محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر؛ لمحاولة إنقاذ اتفاق بريكست عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وكان على النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من دون اتفاق، بعد عدم تمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.