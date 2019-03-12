شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان «بوتفليقة» عدم الترشح.. إضراب ومظاهرات تطالب بتغيير فوري بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تظاهر آلاف الجزائريين اليوم الثلاثاء، مطالبين بتغيير سياسي فوري، بعد أن قرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عدم الترشح لمدة خامسة؛ وفقاً لـ”رويترز”.
وفي هذا السياق، أفادت قناة “النهار” التلفزيونية بأن العمال في مدينة بجاية بدؤوا إضراباً أصاب عمليات الميناء في المدينة بالشلل.
يُشار إلى أن الرئيس الجزائري، بوتفليقة، أعلن أمس تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل المقبل، متعهداً بعدم الترشح في أي سباق رئاسي.
ودعا “بوتفليقة” إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد، وإجراء حوار شامل قبل إجراء أي انتخابات مقبلة.
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