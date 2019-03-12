شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يرفض «بريكست».. و«ماي» تعلق والان نبدء بالتفاصيل
وصوت إلى جانب الاتفاق المعدل 242 نائبا في مجلس العموم البريطاني مقابل 391 نائبا ضد الاتفاق.
وفي أعقاب التصويت أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن أسفها لنتائج التصويت، وأكدت أنها على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاق هو الحل الأفضل.
وأضافت أنها على ثقة بأن الأغلبية في البرلمان تؤيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالاتفاق.
وأعلنت تيريزا ماي أنه في حال صوت البرلمان إلى جانب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فإن الحكومة ستنفذ هذا القرار. وفي حال رفض البرلمان المصادقة على الخروج من دون اتفاق، سيجري يوم الخميس التصويت على تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتفاق.
وأضافت أنه في حال وافق البرلمان على تأجيل "بريكست"، ستسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه سيتعين على البرلمان أن يحدد ما إذا كان يريد التخلي عن "بريكست" أو إجراء استفتاء ثان عليه.
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