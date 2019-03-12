شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والكويت تحظران تشغيل «بوينغ 737-8 MAX» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قرارا بمنع عمليات جميع طائرات "البوينغ 737-8 MAX" في أجواء الدولة اعتبارًا من الساعة 00:01 حسب توقيت "غرينتش" في الثالث عشر من شهر مارس الحالي، وذلك تَبَعاً لحادث طائرة "البوينغ 737-8 MAX" التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية والذي وقع مؤخرا.

وقالت الهيئة إن قرار المنع يأتي كاجراء إحترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض وأنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز بوينغ "737 ماكس – 8"، حتى إشعار آخر، وذلك بعد يومين على حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

Advertisements

وقالت في بيان، إنه تم تعليق تشغيل الطائرات من طراز (737 ماكس - 8) في جميع الرحلات إضافة إلى رحلات العبور "حتى إشعار آخر".

يذكر أن طائرة من طراز (بوينغ 737 -8) تحطمت قرب بلدة (بيشوفتو) الواقعة على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك بعد ست دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وأدى هذا الحادث إلى مصرع 157 شخصا كانوا على متن الطائرة فيما تحطمت طائرة مماثلة تابعة لشركة (لايون) الإندونيسية للطيران في أكتوبر من العام الماضي ما أدى إلى مصرع نحو 189 شخصا.