الجزائر: تظاهرات الاحتفال تعم الشوارع والإبراهيمي يبشر بـ(مرحلة جديدة)

في السياسة 13 مارس,2019 نسخة للطباعة

بوتفليقة يعين بدوي، رئيسا للوزراء والعمامرة، نائبا للوزير الأول

الجزائر ـ وكالات: احتفل مئات الشباب وكبار السن من الجزائرين، بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن سعيه للفوز بفترة ولاية خامسة مذعنا لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه تطالب بعهد سياسي جديد . كما أرجأ الرئيس المخضرم الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل، ووعد بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. وأعاد إعلان بوتفليقة الحشود للشوارع للاحتفال. . وأطلقت السيارات أبواقها تعبيرا عن الفرح. وتظاهر عشرات الآلاف من مختلف الطبقات الاجتماعية بشكل شبه يومي ضد اعتزام بوتفليقة المنافسة على إعادة انتخابه رافضين نظاما سياسيا يهيمن عليه قدامى المحاربين منذ الاستقلال عن فرنسا قبل نحو 60 عاما.

الوزراء. واجتمع الرئيس أيضا مع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي وهو شخصية تحظى بقبول واسع قد يعتبره الجيش ضامنا للاستقرار. من جهته أكد الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق والمبعوث الأممي والجامعة العربية السابق إلى سورية، أن الجزائر مقبلة على “مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج الكثير من مشاكلنا”. وقال الإبراهيمي للصحفيين “كان لي الشرف أن استقبل من قبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا حتى أطمئن على صحته وأوضاعه”. وأضاف الإبراهيمي”نظرا للوضع الذي تمر به الجزائر أخبرني ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها”. وعبر الإبراهيمي، عن تفاؤله بقرارات بوتفليقة، مؤكدا “أن صوت الجماهير وخاصه منها الشباب مسموع” وأن “مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج الكثير من مشاكلنا”.

وتابع الإبراهيمي “الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤوليه أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج”، داعيا إلى “الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد”. من جهة أخرى، استقبل بوتفليقة، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري، الذي قدم له تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود. كما وقع بوتفليقة، أمس، قرارا رئاسيا أقال من خلاله رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، وكذلك أعضاء هذه الهيئة.

ووقع بوتفليقة، على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الأحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول. وعين بوتفليقة، نور الدين بدوي، رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحيى، الذي قدم له استقالته من منصبه. كما عين الرئيس بوتفليقة الدبلوماسي رمطان لعمامرة، نائبا للوزير الأول، ووزيرا للخارجية خلفا لعبد القادر مساهل. على صعيد متصل انتقد معارضون بارزون القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا عنها إنها تمثل تعديا على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.من جهة اخرى كشف مصدر جزائري حكومي أمس ، عن احتمال انضمام السياسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المحتجين إلى مؤتمر يبحث مستقبل الجزائر بعد قرار الرئيس بوتفليقة العزوف عن خوض الانتخابات. ومن المتوقع أن يرأس الإبراهيمي، وهو وزير خارجية سابق ومن رعيل بوتفليقة، ومن حزبه أيضا، ومبعوث خاص سابق للأمم المتحدة، المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد انتخابات رئاسية جديدة لا يترشح إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف المصدر أن المؤتمر سيضم ممثلين عن المتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962. وأشاد الإبراهيمي، بعد اجتماعه مع بوتفليقة يوم الثلاثاء، بسلوك المحتجين قائلا على التلفزيون: “الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج”، داعيا إلى “الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل، وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد”.