العراق: الصليب الأحمر يؤكد أن 20 ألف عراقي قد يعودون من سوريا خلال أسابيع

في السياسة 13 مارس,2019 نسخة للطباعة

إسلام أباد تعرض على بغداد تطوير قدراته العسكرية

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لتنظيم داعش، إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد. وتدفق الآلاف، كثير منهم زوجات مقاتلين في التنظيم وأطفالهن، من الجيب المحاصر في الباغوز بشرق سوريا خلال الأسابيع الماضية، مما أجبر قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة على تأجيل هجوم لسحق آخر جيب تحت سيطرة المتشددين.

وذهب معظمهم إلى مخيم الهول شمال شرق سوريا حيث يعيش حاليا نحو 65 ألف شخص في المخيم المكتظ. وكثير من هؤلاء عراقيون كانوا قد فروا بعدما فقد التنظيم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز في جنيف “يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول. الأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن حوالي 20 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال”. وأضاف “عبرت الحكومة العراقية عن رغبتها في إعادة هؤلاء الناس، لكن من الواضح أن الوضع ينطوي على تحديات. هؤلاء الناس يُعتبرون تهديدا أمنيا، وهذا بالتالي يعني أنه سيتعين عليهم المرور عبر عملية فحص”. وقال كاربوني إنه “لا يوجد موعد رسمي” على حد علمه لعملية الانتقال الضخمة. وأضاف “لكنها، على حد فهمنا، مسألة أسابيع أو شهور”.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن من المعتقد أن معظمهم مدنيون، لكن قد يكون بينهم مقاتلون. كان الجيش العراقي قد قال قبل نحو أسبوعين إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بالفعل 280 معتقلا عراقيا وأجنبيا إلى بغداد. من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن باكستان قدمت عرضا لتطوير القدرات العسكرية العراقية. وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية إن “الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد كاظم، استقبل رئيس مصانع باكستان الحربية الفريق صادق علي والوفد المرافق”. وأضاف أن “كاظم أشاد بموقف باكستان الداعم للعراق على الصعيد العسكري”. من جانبه صرح الجنرال علي بأن “هذه اللقاءات تعزز عمق الروابط الحضارية بين العراق وباكستان”. من ناحية اخرى أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان التزام العراق ودول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” باتفاق خفض إنتاج النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لوقف تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وضمان عدم تكرار ما حصل في العام الماضي عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية. ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية عن الغضبان القول إن” العراق وجه سؤالاً خلال مشاركته في أعمال مؤتمر منظمة (أوبك) الذي عقد مؤخرا، مفاده ماذا سيحدث اذا لم يتم تخفيض الانتاج، فكان الجواب أن سعر البرميل سيتراوح بين 40 ـ 45 دولارا للبرميل وهذا هو أقل سعر ممكن لاستمرار إنتاج النفط الصخري، وهو أمر غير مقبول للجميع”. وأشار الغضبان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 3 اجتماعات للدول المصدرة للنفط في العالم، حيث سيعقد الأول منها في 18 مارس الحالي في أذربيجان ويشهد انضمام العراق للمرة الأولى الى اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج المعنية بأعضاء منظمة “أوبك”. وأضاف انه في ابريل سيعقد وزراء نفط “أوبك” اجتماعا لتقييم مدى الالتزام باتفاق خفض الانتاج وسيشهد اعلان ميثاق تعاون غير ملزم وطوعي بين منظمة (اوبك) والدول خارجها للاتفاق على آليات للتعاون”.