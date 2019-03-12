روسيا ستطالب (مؤتمر المانحين) برفع العقوبات عن دمشق

في السياسة 13 مارس,2019 نسخة للطباعة

(الأوروبي) والأمم المتحدة يأملان في جمع مليارات الدولارات في (دعم سوريا)

بروكسل ـ وكالات: انطلق أمس الثلاثاء المؤتمر الدولي لدعم سوريا، والذي يستمر ثلاثة أيام، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء ثماني سنوات من الصراع المسلح في سوريا. من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، أن موسكو ستطالب، خلال مؤتمر الدول المانحة لمساعدة سوريا في بروكسل، برفع العقوبات الأحادية عن دمشق. وفي حديث لقناة “روسيا 24″ التلفزيونية، أمس الثلاثاء، أشار غاتيلوف إلى أن ممثلي الحكومة السورية لم تتم دعوتهم إلى بروكسل، وأضاف: “كيف يمكن حل مشكلات تتعلق بإعادة إعمار سوريا في غياب إحدى الجهات المحورية المعنية بذلك؟”. وقال الدبلوماسي إن موسكو ستلفت أنظار المشاركين في المؤتمر إلى هذا الواقع المؤسف، كما أنها ستطالب برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تعرقل إعادة إعمار البلاد. وتستضيف العاصمة البلجيكية، من أمس الثلاثاء وحتى يوم 14 مارس، المؤتمر الوزاري الثالث لمساعدة سوريا ودول المنطقة، المنعقد تحت إشراف كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويركز المؤتمر الذي تشارك فيه 85 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، على تسوية النزاع في سوريا بطرق سياسية، وإنعاش اقتصادها وتقديم المساعدات الإنسانية لها. يذكر أن المؤتمر الذي يعقد في بروكسل وتشارك الأمم المتحدة في تنظيمه هو السابع من نوعه ويضم وفودا من حوالي 85 دولة.كانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا قد حققت خلال العام الماضي مكاسب كبيرة على الأرض ضد فصائل المعارضة المسلحة ومليشيات تنظيم داعش، واستعادت السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط وشمال سوريا إلى جانب المناطق القريبة من العاصمة دمشق.في الوقت نفسه فإن المستقبل بالنسبة لحوالي 6ر5 مليون سوري لاجئين في الخارج مازال غامضا.ويرتفع عدد اللاجئين عند إضافة اللاجئين الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، حيث يصل إجمالي السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 7ر11مليون شخص.ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه لم يعد هناك حل عسكري للأزمة السورية ويدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي في سوريا، حتى يبدأ التكتل في دعم جهود إعادة إعمار سوريا. في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للسوريين داخل وخارج سوريا، مدفوعا جزئيا بالرغبة في منع تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى القارة الأوروبية.في المقابل فإن التطورات على الأرض دفعت بعض الأطراف إلى الدعوة لبدء جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث تعتبر روسيا من بين هذه الأطراف.ولكن الاتحاد الأوروبي”يتمسك بشدة” بشروط بشأن إعادة الإعمار، بحسب المسؤول الأوروبي الذي تحدث قبل انطلاق المؤتمر.كان مؤتمر دعم سوريا في العام الماضي قد جمع 3ر4 مليار دولار، رغم أن الرقم النهائي للتعهدات كان 6 مليارات دولار.ويأمل الاتحاد الأوروبي في المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالي، بحسب تصريحات مسؤول في الاتحاد رفض الكشف عن هويته.

من ناحيتها حثت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية المانحين على زيادة مساعداتهم للشعب السوري، في الوقت الذي انتقدت فيه تردد الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول في المساعدة على إعادة الإعمار.وقال معتز أدهم من منظمة أوكسفام ومقرها بريطانيا إن السوريين”لا يريدون عطايا، وإنما المساعدة في إعادة بناء حياتهم ليعودوا إلى الاعتماد على أنفسهم مجددا”.

وأشارت المنظمة إلى حالة اضطر فيها سوريون إلى الحصول على حصص من الخبز كمساعدات بسبب رفض إصلاح شبكة الكهرباء التي تحتاج إليها المخابز في بلدتهم لتستأنف عملها.وستبدأ أعمال المؤتمر بحوار بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية وجمعيات المساعدة ودول الجوار السوري على مدى يومين . ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 شخص في المؤتمر.ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، موضوع مدى توافر الأمن في سوريا لكي يبدأ اللاجئون في العودة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع لا تسمح بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين.ومن الموضوعات الحساسة أيضا مصير المقاتلين الأجانب الأسرى إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم المحتملين والذين كانوا قد غادروا أوروبا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وبحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي فإن هذا الموضوع يمس جوانب السيادة الوطنية للدول وأمنها ويحتاج إلى “قدر كبير من التفكير.. أعتقد أنه ليس من الأمور التي سنجد حلا سريعا لها”.