البنتاغون: حروب المستقبل ستختلف جذرياً عن النزاعات المسلحة قصيرة الأمد

الخليج 365/ بغداداعتبرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن "حروب المستقبل" التي قد تخوضها الولايات المتحدة ستختلف بشكل جذري عن النزاعات المسلحة التي شاركت فيها سابقا، مشددا على ضرورة استعداد البلاد لذلك.

وقال القائم بأعمال النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي، ديفيد نوركويست، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء لتسليط الضوء على الاحتياجات المالية للبنتاغون إن "حروب المستقبل ستختلف جذريا عن النزاعات المسلحة قصيرة الأمد باستخدام السلاح التقليدي والعمليات المطولة لمكافحة الإرهاب التي خضناها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي".



وأضاف نوركويست: "أكدت استراتيجية الدفاع القومي بوضوح ضرورة أن نكون مستعدين، من أجل الحفاظ على السلم، لنزاع مسلح مع خصوم أنداد، وأن الحروب في المستقبل ستجري ليس فقط جوا أو برا أو بحرا، وإنما كذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني مما سيزيد دراماتيكيا عقدة تنفيذ العمليات القتالية".

وشدد المسؤول من البنتاغون على أن "الميزانية الراهنة تعكس هذا التحدي من خلال توحيد كل جوانب استراتيجية الدفاع القومي التي تم وضعها على مدار السنتين الماضيتين".

