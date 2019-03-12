تحطم طائرة حربية صينية.. ومصرع 2 من الطيارين

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تحطم طائرة - أرشيفية
أعلنت الصين، صباح اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تابعة للقوات البحرية، ما أسفر عن مصرع اثنين من الطيارين، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حتى الآن. يأتي ذلك عقب تحطم طائرة إثيوبية بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي، صباح يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا، ما أثار تساؤلات عن مدى أمان الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" الجديدة، وهي من نفس طراز الطائرة التي تحطمت في إندونيسيا في أكتوبر، الأمر الذي دفع بكين لوقف أسطول طائرات بوينج 737 ماكس، لحين معرفة أسباب الحادث.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، فقدان اثني عشر شخصا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه، بسفينة، وغرقه قبالة سواحل المقاطعة. وذكرت السلطات المحلية -في بيان اليوم- أن 14 شخصًا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط. ولا تزال أعمال
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، فقدان اثني عشر شخصا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه، بسفينة، وغرقه قبالة سواحل المقاطعة.
وذكرت السلطات المحلية -في بيان اليوم- أن 14 شخصًا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط. ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، وقررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. (التفاصيل)
وأعلنت الصين مؤخرا رفع ميزانيتها العسكرية إلى 1.19 تريليون يوان صيني، مسجلة نموا بنسبة 7.5% أقل من النسبة التي سجلها في ميزانية 2018 عند 8.1%.
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