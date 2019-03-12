الان تتابع فندق برازيلي يعلن فضيحة ابن نتنياهو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أقام يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فندق بمدينة ريو ديجانيرو البرازيلية لمدة 4 أيام ولكنه لم يسدد فاتورة حسابه حتى الآن.

وتبلغ قيمة الفاتورة غير المسددة 2550 دولاراً أمريكياً تشمل الإقامة وبعض الخدمات الفندقية الأخرى.

وكان يائير برفقة والده ووالدته أثناء مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

آنذاك ولدى سؤال الصحفيين الإسرائيليين عمن يسدد فاتورة إقامة نتنياهو الابن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سيتم دفعها من حساب عائلة نتنياهو”.

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وقالت صحف إسرائيلية: “لم يجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سؤال بشأن من سيدفع تكاليف تذكرة طائرة يائير”.

واستناداً إلى القانون الإسرائيلي فإنه يمكن فقط للموظفين في الحكومة السفر والإقامة في فنادق على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين.

ولكن حتى الآن لم يتم دفع هذه الفاتورة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي قالت إن الفندق يطارد نتنياهو الابن لدفع الفاتورة.

ورداً على سؤال عن الجهة المسؤولة عن دفع الفاتورة للفندق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “لسنا على علم بهذه القضية، وبالإمكان التوجه إلى مكتب رئيس الوزراء”، ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال: “يتم دفع كل رحلات ابن رئيس الوزراء من حساب عائلة نتنياهو”.

وأضاف في حسم لهذه المطاردة من قبل الفندق: “تسلمت العائلة الفاتورة قبل أيام قليلة وسيتم دفعها كالعادة”.

وكانت اتهامات وجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن تتم متابعة هذه القضية بعد الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل.