البرلمان البريطاني يرفض خطة بريكست للمرة الثانية وماي تأسف للقرار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

رفض البرلمان البريطاني، الثلاثاء، بالأغلبية اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بواقع 391 صوتا مقابل 242، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية عقب جلسة البرلمان إن “التصويت ضد المغادرة دون اتفاق ولصالح تمديد العمل بالمادة 50 لن يحل المشكلة”.

فيما علق الاتحاد الأوروبي على لسان متحدث باسمه بأن “رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج يزيد بشدة احتمال الخروج دون اتفاق”.