اليمن.. الحوثي يستهدف لجنة أممية.. ومجلس الأمن يبحث “الأمان”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استهدفت مليشيا الحوثي اليوم الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية.

وقصفت المليشيا الحوثية بصاروخ كاتيوشا أثناء انعقاد اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين في الحديدة، لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث والحكومة الشرعية.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في الفريق الحكومي، إن المليشيا الانقلابية تسعى لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، موضحًا أن استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة.

وسبق أن استهدفت مليشيات الحوثي رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال باتريك كاميرت، عبر إطلاق نار على موكبه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة اليمنية.

فيما أبدى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قلقهم البالغ بسبب عدم تنفيذ اتفاق “ستوكهولم”، الموقع في ديسمبر الماضي بمملكة السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، تبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

ودعا سفراء (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) لدى اليمن في بيان مشترك، إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان ودون تدخل، كما حثوا الأطراف على تنفيذ الاتفاق بحسن نية ودون تأخير أو استغلال.