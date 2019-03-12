عى خطى السعودية.. البحرين توجه ضربة للقنوات الرياضية القطرية

بعد يومين من تجاوب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم مع مطالبة الاتحاد السعودي بإلغاء احتكار القنوات القطرية، اتخذت البحرين القرار نفسه لتضيق الخناق على المجموعة القطرية بي إن سبورت (الجزيرة سابقا).

وحسب وكالة فرانس برس، طالبت البحرين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوقف احتكار قنوات «بي إن سبورتس» القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في البحرين.

وأصدر الاتحاد البحريني بيانًا الثلاثاء أشاد فيه بالموقف السعودي مؤكدًا التوجه لإجراءات مماثلة «يؤكد الاتحاد في هذا الصدد توجهه لاتخاذ إجراءات مماثلة بناء على المخالفات المتعددة لقناة bein sport في سوء استخدام النشر لأغراض سياسية لا صلة لها بالرياضات بتاتًا من جهة، وعلى مخالفات تقوم على الاحتكار من جهة أخرى، وهي أمور مرفوضة وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية».

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قال إنه تلقى خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات beIN sport لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية.

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وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإن ذلك بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN sport في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وأضاف أنه وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN sport وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء غدٍ الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وأكد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها، متمنين التوفيق للجميع.