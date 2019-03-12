عاجل .. بريكست: نواب بريطانيا يرفضون خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

صوت أعضاء مجلس النواب في بريطانيا برفض خطة رئيسة الحكومة تريزا ماي الخاصة بخروج البلد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 29 مارس/ آذار الجاري.
وقبل التصويت، حثت ماي النواب على دعم خطتها، محذرة من أن بريطانيا قد لا تخرج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق إذا صوتوا بالرفض.
وصوت 391 نائبا ضد الخطة، بينما دعمها 242 نائبا.
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