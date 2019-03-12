الإماراتيات يقتحمن صناعة الطائرات... ثلاث قصص من الواقع

أزاحت تقارير إعلامية إماراتية مؤخرًا الستار عن معلومات بشأن اقتحام الإماراتيات مجال صناعة الطائرات وكشف قصص ثلاث فتيات من الواقع.

ونقل تقرير لصحيفة الاتحاد الإماراتية، عن شركة «ستراتا للتصنيع» أن نسبة توظيف الإناث بلغت حاليًا 86% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية، مؤكدة حرصها الدائم على دعم مسيرة التطور المهني والعملي للمرأة المواطنة.

وأكد إسماعيل على عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة حرص «ستراتا» على وضع السياسات، وتحديد الأطر التنظيمية، التي تناسب الموظفات لتسهيل القيام بمهامهن الوظيفية على أكمل وجه وصولًا إلى تحقيق الإنجازات والأهداف الاستراتيجية.

وقال عبد الله للصحيفة، إن ارتفاع معدل توظيف الإناث في «ستراتا للتصنيع» يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لتمكين الموارد البشرية النسائية المواطنة العاملات في مجمع صناعة أجزاء الطائرات بالعين، خصوصًا مع تزايد اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل دور المرأة المواطنة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، التقت الصحيفة عددًا من الكوادر النسائية المواطنة اللاتي تميزن على الصعيد المهني، وتركن بصمة لدى شركة «ستراتا» في قطاع يعد من أصعب وأندر القطاعات الصناعية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا.

سارة المعمري

التحقت سارة المعمري بشركة ستراتا للتصنيع عام 2015، محللًا ماليًا مبتدئًا، واكتسبت المعمري خبرات واسعة في مجال المالية على مدى ثلاثة أعوام لتتم ترقيتها في العام 2018 إلى وظيفة محلل مالي.

وتتضمن مسؤوليات سارة ضمن نطاق منصبها التدقيق على القوائم المالية، ومساعدة مدير المالية في فترة التدقيق من خلال توفير المعلومات اللازمة والمستندات، بما يتماشى مع لوائح ونظم العملاء والهيئات العالمية. كما تتولى سارة المساهمة في إدارة ميزانية الشركة والتنسيق مع مختلف الأقسام من حيث متطلباتهم للسنة المالية، ناهيك عن التنسيق مع عملاء الشركة من مثل (ايرباص وبوينج) حول عدد من الجوانب المالية.

وتتابع سارة حاليًا رحلة الحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. وتطمح أيضًا إلى إثراء رصيدها من الشهادات المهنية التخصصية، عبر استكمال برنامج المحاسبة CMA.

ضبابة الخييلي

التحقت ضبابة الخييلي بفريق عمل ستراتا عام 2013 منسقة مشاريع، وتدرجت وظيفيًا لدى الشركة إلى حين تبوئها منصب مسؤول مشاريع أول عام 2017. وقد عملت قبل انضمامها إلى ستراتا في شركة أوراكل العالمية مستشارة ما قبل المبيعات للقطاع الحكومي.

تعد ضبابة أول إماراتية تعمل على إدارة عمليات تصنيع أجزاء هياكل الطائرات التابعة لشركة بوينج، ومن بين المهام التي تقوم بها ضبابة في شركة ستراتا إدارة برنامج بوينج لتصنيع أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرة بوينج 777 وبرنامج بوينج لتصنيع أضلاع المثبت العمودي لذيل طائرة بوينج 787.

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كما تقوم الخييلي بالتنسيق بين بوينج وستراتا. وذلك لإحاطة إدارة الشركة بجميع مستجدات مشروع بوينج، إضافة إلى إدارة أداء جدول التسليم، ومراقبة جودة الأجزاء.

تؤكد ضبابة أن اختيارها للعمل في شركة ستراتا ينبثق من كونها واحدة من الشركات التي تتجسد فيها رؤية أبوظبي 2030، والهادفة إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات بعيدًا عن النفط والغاز. حيث يتيح لها ذلك تحقيق هدفين في الوقت ذاته: خدمة بلدها الإمارات، والالتحاق بواحد من قطاعات النمو المستهدفة الذي سيضمن لها أعلى فرص نمو وظيفي في المستقبل.

ضبابة حاصلة على درجة البكالوريوس في أنظمة المعلومات من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من كلية الهندسة في الجامعة نفسها.

نورة البريكي

تتبوأ نورة البريكي منصب مسؤول أول تخطيط الإنتاج لدى شركة ستراتا، وتتضمن مهام عملها إدارة وتوجيه وتنسيق عمليات التصنيع ضمن مرافق شركة ستراتا المخصصة لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات، التي تشمل بدورها تصميم وتحسين أنظمة التصنيع أو العمليات المتصلة بتعزيز أداء المرافق والموارد البشرية.

كما تتضمن مسؤولياتها تخطيط العمليات على المديين القريب والبعيد.وتوفير القوى العاملة اللازمة لبرامج التصنيع، البريكي مسؤولة أيضا عن مراقبة الأداء لضمان توافق المنتج وتسليمه بما يتماشى مع المواصفات والجداول المعتمدة بجانب توفير دعم متعدد الأوجه للبرامج الجديدة والحالية لتحقيق أهداف العمل، وتعد نورة أول إماراتية تتولى منصب إدارة عمليات تصنيع أجزاء هياكل الطائرات.

تحمل نورة البريكي درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية من جامعة الإمارات، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من ذات الجامعة، وشهادة تخصصية من «مصدر» في إدارة المشاريع.

ميثاء العيسائي

انضمت ميثاء العيسائي إلى شركة ستراتا في عام 2014 وتتولى منصب مديرة إدارة الاتصال لدى الشركة.

وتشمل المهام التي تتولاها العيسائي إدارة وتخطيط برامج الاتصال الداخلي والخارجي للشركة، وإدارة الأنشطة الترويجية للشركة على صعيد الأحداث المحلية والدولية، والمشاركة في الفعاليات المختلفة وإعداد المواد الإعلامية المتصلة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، فضلًا عن إدارة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كما تتضمن مسؤولياتها الترويج لمدينة العين كوجهة عالمية لصناعة الطيران، وتعزيز وتفعيل دور الشباب في صناعة مستقبل الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتحمل ميثاء درجة البكالوريوس من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي التابع لجامعة نيويورك في أبوظبي.