شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون لجنة إعادة الانتشار بالحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الحديدة)

استهدفت ميليشيا الحوثي اليوم (الثلاثاء) الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في الفريق الحكومي، إن الميليشيا الانقلابية تسعى لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد للسلام بشأن الحديدة، الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخراً، موضحًا أن استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال باتريك كاميرت، عبر إطلاق النار على موكبه في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة اليمنية.