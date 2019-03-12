شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام بوينغ 737 ماكس 8 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) قررت وكالة أمن الطيران الأوروبي اليوم (الثلاثاء) إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8و9 بعد يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين، كما أعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني.

قررت وكالة أمن الطيران الأوروبي اليوم (الثلاثاء) إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8و9 بعد يومين من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من أحد الطرازين، كما أعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني.

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