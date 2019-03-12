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طائرات اسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

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جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء) أن 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق عدة مناطق، منها الهرمل وبعلبك ورياق، من ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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