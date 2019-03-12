شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات اسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بيروت)واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء) أن 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق عدة مناطق، منها الهرمل وبعلبك ورياق، من ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.
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