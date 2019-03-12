شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 من ميليشيا الحوثي غربي تعـز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تعز) لقي سبعة من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون نتيجة استهدافهم اليوم (الثلاثاء) من قبل الجيش اليمني غربي محافظة تعز. لقي سبعة من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون نتيجة استهدافهم اليوم (الثلاثاء) من قبل الجيش اليمني غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية الجيش اليمني استهدفت عناصر من الميليشيا أثناء تجمعهم في التبة السوداء شرق جبل المنعم بجبهة الضباب، بعد عملية رصد محكمة، مما أدى إلى مصرع 7 وإصابة اخرين.



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