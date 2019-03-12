اسماء السيد - بروكسل: حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه النواب البريطانيين الثلاثاء من "الوهم الخطير" بأنهم يمكن أن يستفيدوا من اتفاق على فترة انتقالية بدون وجود اتفاق خروج. وكتب بارنييه في تدخل دراماتيكي فيما يستعد النواب البريطانيون للتصويت على اتفاق توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل "بالاستماع إلى النقاش في مجلس العموم يبدو أن هناك وهما خطيرا بأن بريطانيا يمكن أن تستفيد من مرحلة انتقالية في غياب اتفاق انسحاب"، وأضاف "دعوني أكون واضحا: الأساس القانوني الوحيد للانتقال هو اتفاق انسحاب. وعدم وجود اتفاق انسحاب يعني عدم وجود مرحلة انتقالية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بارنييه يؤكد أنه لن تكون هناك فترة انتقالية بدون اتفاق بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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