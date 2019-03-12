الموفد الاميركي الى افغانستان يؤكد تحقيق "تقدم فعلي" في المفاوضات مع طالبان

اسماء السيد - واشنطن: قال الموفد الاميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا "تقدما فعليا" خلال "جولة ماراثونية" جديدة من محادثات السلام في الدوحة.

وفي ختام أسبوعين من المحادثات، كتب على تويتر إن "شروط تحقيق السلام قد تحسنت"، مضيفا "سنتقابل مرة أخرى قريباً"، ومشيرا الى التوصل الى "اتفاق مبدئي" يحتاج إلى "وضع لمسات نهائية" بشأن "ضمانات مكافحة الإرهاب" و "انسحاب القوات".

من جهته، اشار المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الى حصول "تقدم في كلتا القضيتين".

من جهة أخرى، قال المتحدث في بيان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وبشأن "مفاوضات في المستقبل مع حكومة كابول" التي يرفض المتمردون التحدث معها حتى الآن بشكل مباشر، ويتهمونها بأنها "دمية" بيد واشنطن.

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ويبدو هذا الكلام متناقضا جزئيا مع ما ذكره الموفد الأميركي.

وقال خليل زاد انه "بمجرد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق المبدئي بشأن الجدول الزمني للانسحاب وتدابير مكافحة الإرهاب الملموسة، ستبدأ طالبان وأفغان آخرون، بما في ذلك الحكومة، مفاوضات بين الأفغان حول قرار سياسي ووقف تام لإطلاق النار".

وبدات الولايات المتحدة وحركة طالبان الصيف الماضي، بشكل سري في البداية ومن ثم بشكل اكثر انفتاحا، هذه المحادثات المباشرة غير المسبوقة في محاولة لانهاء أكثر من 17 عاما من الحرب في افغانستان.