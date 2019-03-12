حكيم العريبي يحصل على الجنسية الأسترالية

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP العريبي قال إنه يشعر بالأمان الآن

حصل لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، على الجنسية الأسترالية في مراسم خاصة بمدينة ملبورن.

وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت العريبي بتخريب مركز شرطة خلال الانتفاضة الشعبية في عام 2011.

وهرب العريبي من البحرين في عام 2014، حيث حصل على اللجوء في أستراليا. لكنه اعتقل في بانكوك، عاصمة تايلاند، العام الماضي عندما كان يقضي شهر العسل هناك، وظل قيد الاحتجاز طوال شهرين.

وأثار احتجازه موجة غضب واسعة عبر العالم، وتضامن معه كثيرون.

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ومُنح العريبي الجنسية الأسترالية إلى جانب 200 شخص آخرين، وذلك بعدما اجتاز اختبارا للحصول على الجنسية. وحضر مراسم منح الجنسية رئيس الوزراء، سكوت موريسون.

ويلعب العريبي في صفوف فريق ملبورن بيسكو فيل. وجاء اعتقاله في بانكوك بناء على مذكرة من الشرطة الدولية (إنتربول) بطلب من الحكومة البحرينية. وأفرج عنه تحت ضغط دولي بعد 67 يوما.

واستقبله المئات في مطار ملبورن لدى عودته إلى أستراليا الشهر الماضي.

وقاد لاعب كرة القدم الأسترالي السابق، كريغ فوستر، الحملة المطالبة بالإفراج عن العريبي.