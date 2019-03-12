شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يرفع الجلسة العامة ويدعو إلى انعقادها يوم 24 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة الأدوات الرقابة المقدمة من النواب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت.

ودعا وكيل أول مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة، إلي انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري ، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على قوانين التصالح فى مخالفات البناء، ومزاولة مهنة الطب، وتنظيم الرقابة على الأسواق المالية فى مجموعه.

كما شهدت الجلسة ، إحالة قانون الحكومة بمكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية، إلى جانب مطالبة من رئيس البرلمان وزعيم الأغلبية من الحكومة بمزيد من التعاون، فضلاً عن تصريحات هامة من وزير الزراعة.