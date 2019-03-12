شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ستيت: الصادرات الزراعية المصرية تخطت حاجز الـ5 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية لأول مرة تتخطى حاجز الـ5 مليون و200 ألف طن عام 2018 لكل دول العالم، مؤكدا أنه لم تُرفض شحنة واحدة من الدول الأوروبية التى تتبع أعلى معايير السلامة فى الغذاء.

وأوضح الوزير، أن واقعة البصل المصرى فى السعودية، تعود إلى أخذ العينة من الأسواق وليس الموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا تصدير الرسالة بصحبة تقارير تثبت صلاحية المنتج على حساب المُصدر ، مشيرا الى أنه تم فتح أسواق دولية فى أكثر من 14 دولة، لافتا إلى أن هذا هو أحد أسباب زيادة الصادرات، مضيفا أن البرتقال المصرى يتم تصديره إلى فيتنام، وأن هذا العام طلبت الصين واليابان استيراد البرتقال المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، المُقدمة من بعض النواب لوزير الزراعة.

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